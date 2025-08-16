Заявление президента США Дональда Трампа о целесообразности добиться мирного соглашения без предварительного прекращения огня стало ключевым событием после его встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что мирное соглашение выгодно Москве, поскольку Россия может продолжать войну, в которой у неё есть преимущество, пока будут идти переговоры о полном урегулировании конфликта. Временное прекращение огня выгодно Киеву, поскольку обеспечит паузу в российских ударах по военным объектам Украины, добавляет NYT.

Также издание обратило внимание на то, что европейские союзники Киева в своих многочисленных заявлениях после встречи на Аляске не упоминали о необходимости предварительного достижения прекращения огня, хотя ранее это было одиним из их ключевых требований Украины и Европы.

Отсутствие возражений со стороны Банковой и партнёров может являться способом избежать открытого противодействия Трампу, который заявил, что хочет прямого мирного соглашения без предварительного достижения перемирия, говорится в публикации.

NYT отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский в своём заявлении о переговорах, похоже, тоже решил действовать осторожно, чтобы открыто не противоречить призыву Трампа к прямому мирному соглашению вместо прекращения огня.

"Нам нужно достичь настоящего, долгосрочного мира, а не просто очередной паузы между российскими вторжениями", – сказал украинский лидер.

Однако Зеленский добавил, что "убийства должны прекратиться как можно скорее, а огонь должен быть прекращён как на поле боя, так и в воздухе, а также по нашей портовой инфраструктуре", что говорит о том, что Банковая по-прежнему считает прекращение огня приоритетом.

Сегодня советник главы Офиса президента Сергей Лещенко прямо заявил, что Киев против переговоров о подготовке мирного соглашения до заключения перемирия.

Кроме того, NYT написала, что Зеленский не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования к Москве прекратить огонь. Поэтому "украинский президент будет стремиться внести ясность в предложение Трампа, когда посетит Вашингтон в понедельник".

Также Украина "не понимает, какие гарантии безопасности могут предоставить партнеры по НАТО".

Ранее сенатор США Линдси Грэм заявил, что война в Украине закончится раньше Рождества, назвав обязательное условие для этого.

Также СМИ писали, что Трамп согласился с передачей Донбасса России Киевом.