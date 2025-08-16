Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского главу Дональда Трампа ужесточить санкции против России, если Владимир Путин начнет "уклоняться от трехсторонней встречи".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава государства заявляет, что санкции являются действенным инструментом.

"В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть ужесточение санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны", – сообщил Зеленский.

Также Зеленский по итогам встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским сообщил, что российская армия в ближайшие дни может попытаться активизировать наступательные действия "с целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами".

"Фиксируем передвижение и приготовление российских войск", – добавил он.

Также Зеленский сообщил, что ВСУ вторые сутки подряд имеют успехи на направлениях Доброполья и Покровска.

Ранее советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Киев против позиции Трампа. По его словам сначала необходимо прекращение огня, а уже затем переговоры о мирном договоре.

"Наше видение - сначала остановка огня, потом все остальное. Почему, потому что если мы проведем переговоры до прекращения огня, это создаст большие риски для шантажа Украины", - сказал Лещенко.

Напомним, сегодня Трамп заявил, что нужно не временное перемирие, а полноценный мирный договор.

Война в Украине идет 1270-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями в обновляемом онлайне.