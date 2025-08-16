Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции против РФ, если Путин начнет "уклоняться от трехсторонней встречи"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского главу Дональда Трампа ужесточить санкции против России, если Владимир Путин начнет "уклоняться от трехсторонней встречи".
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Глава государства заявляет, что санкции являются действенным инструментом.
"В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть ужесточение санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны", – сообщил Зеленский.
Также Зеленский по итогам встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским сообщил, что российская армия в ближайшие дни может попытаться активизировать наступательные действия "с целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами".
"Фиксируем передвижение и приготовление российских войск", – добавил он.
Также Зеленский сообщил, что ВСУ вторые сутки подряд имеют успехи на направлениях Доброполья и Покровска.
Ранее советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Киев против позиции Трампа. По его словам сначала необходимо прекращение огня, а уже затем переговоры о мирном договоре.
"Наше видение - сначала остановка огня, потом все остальное. Почему, потому что если мы проведем переговоры до прекращения огня, это создаст большие риски для шантажа Украины", - сказал Лещенко.
Напомним, сегодня Трамп заявил, что нужно не временное перемирие, а полноценный мирный договор.
Война в Украине идет 1270-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями в обновляемом онлайне.