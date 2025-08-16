В субботу, 16 августа, в Украине идет 1270-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:31 Ночью россияне ударили по Украине 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушной обороной сбит или подавлен 61 вражеский БпЛА.

Атакованы прифронтовые районы Сумщины, Донбасса, Черниговщины, Днепропетровщины.

08:14 Трамп передал Путину письмо своей жены Мелании об украинских детях, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В нем Мелания Трамп подняла вопрос о "тяжелом положении детей в Украине и России".

Собеседники агентства не стали раскрывать содержание письма, сказав лишь, что в нем упоминаются "похищения детей в результате войны в Украине".

08:01 В Кремле позитивно оценили итоги встречи на Аляске.

"Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно идти вместе по пути поиска вариантов урегулирования", – заявил спикер Песков.

Он сказал, что Путин и Трамп сделали "исчерпывающие заявления после переговоров", поэтому от вопросов журналистов на итоговой пресс-конференции решено было отказаться.

08:00 Китай приветствует контакты США и РФ по двусторонним отношениям и "урегулированию украинского кризиса", заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.