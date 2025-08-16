На Аляске Путин дал понять журналистам, что готов к встрече с Зеленским. Видео
Президент России Владимир Путин дал понять, что готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об стало понятно из невербальных знаков Путина во время общения с прессой в Анкоридже (Аляска), где проходит его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Во время короткого общения накануне переговоров с Трампом президент России задали вопрос на русском языке: "Вы готовы к встрече с Зеленским трёхсторонней быстрой?" На что рооссийский президент ответил коротким кивком.
Этот вопрос прозвучал в хоре других выкриков журналистов, но Путин его точно услышал и отреагировал.
О том, что встреча Трампа с Путиным и Зеленским пройдет после саммита на Аляске сообщили сразу же после того, как предложение Путина о саммите стало достоянием общественности.
"Трамп сообщил о своих намерениях в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами в среду. Предполагается, что на встречах будут присутствовать только три лидера - без участия представителей Европы", - говорится в публикации NYT.
Европейские лидеры "восприняли слова Трампа с пониманием". В телефонном разговоре с участием Трампа и Зеленского также участвовали премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, генеральный секретарь НАТО, вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по мирным миссиям Стив Уиткофф.
В Белом доме также объяснили, почему Зеленского не будет на встрече Трампа с Путиным на Аляске.
Ранее Трамп объявил первые детали урегулирования между Украиной и Россией.