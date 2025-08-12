В Белом доме официально сообщили, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина пройдёт 15 августа в Анкоридже на Аляске.

Зеленского на этой встрече Трампа с Путиным не будет, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

"Эта встреча состоится потому, что Путин попросил Трампа о встрече", – так ответила Ливитт на вопрос о том, почему Зеленского не позвали на Аляску.

Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске в том числе один на один. По ее словам, США и РФ обсуждали много возможных мест встречи Трампа и Путина, и Вашингтон считает "честью" предстоящий визит российского лидера на Аляску.

За столом переговоров будет представлена только одна сторона войны в Украине, добавила она.

В то же время Трамп надеется, что в будущем может состояться трехсторонний саммит с участием США, России и Украины, сказала пресс-секретарь журналистам.

Дональд Трамп не хочет проводить красные линии по Украине в отношениях с РФ. Президент США призывает Москву и Киев к диалогу, в том числе по гуманитарным темам, заявила Ливитт.

Также она сообщила, что в "в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, Аляска".

"Президент Трамп полон решимости попытаться положить конец этой войне и остановить убийства", – заявила Ливитт.

У Дональда Трампа также, возможно, есть планы посетить Россию в будущем, - отметила пресс-секретарь Белого дома.

