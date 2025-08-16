Президент Владимир Зеленский сообщил о содержательном разговоре с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с Владимиром Путиным.

"Длительный, содержательный разговор с Президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час – с Президентом Трампом", - написал он.

Президент заявил, что готов к трехсторонней встрече с президентами США и РФ, а также сказал, что Трамп его позвал в понедельник на переговоры в Вашингтон, чтоб обсудить детали сделки по завершению войны.

В Еврокомиссии заявили, что в сегодняшнем разговоре с Трампом помимо Зеленского также принимали участие глава Еврокомиссии фон дер Ляен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Британии Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель США Стивен Уиткофф. Американцы проинформировали Зеленского и европейцев об итогах переговоров с Путиным.

Тем временем, послы стран Евросоюза собрались на экстренное заседание в Брюсселе для обсуждения итогов саммита РФ и США на Аляске.

Подробнее о чем могли договориться Трамп и Путин на Аляске мы анализировали в отдельном материале.