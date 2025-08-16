Ведущие западные СМИ вышли с заголовками о встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Соединенных Штатах. В основном все пишут, что по Украине так и не договорились.

New York Times отмечает, что Трамп дал Путину "теплый прием, фактически положив конец его дипломатической изоляции, но Путин не согласился прекратить войну".

"Путин и Трамп демонстрируют дружбу, но завершают встречу без соглашения по Украине", - говорится в заголовке.

Politico назвала свой материал "Триумф Путина на Аляске".

The Washington Post пишет, что во время встречи звучали "теплые слова, но никакого соглашения по Украине". Газета пишет, что встреча началась с пышного приема и красной дорожки, но завершилась "сдержанным выходом без результатов".

CNN считает, что Путин получил две "большие победы".

Первая – впечатляющее зрелище красной ковровой дорожки в США и поездка в бронированном лимузине Cadillac One Трампа. Эти моменты, по мнению издания, представляют собой "исключительную форму восстановления репутации" для Путина.

Вторая – Путин выиграл время для продвижения своих войск по линии фронта. CNN отмечает, что время имеет значение, так как летнее наступление РФ "приближается к превращению постепенных успехов в стратегические победы".

Немецкая Bild увидела "таинственные намеки после саммита", связанные с продолжением переговоров.

Французская Le Monde констатирует, что "Дональду Трампу не удалось добиться от Владимира Путина прекращения огня в Украине".

Итальянская Corriere della Sera пишет, что "Трамп и Путин провели три часа переговоров на Аляске и заявили о "большом прогрессе", но прекращения огня в Украине пока нет".

Сам Трамп в интервью Fox News после саммита заявил, что договорился с Путиным по большинству пунктов касаемо Украины, и теперь эти договоренности должен принять украинский президент Владимир Зеленский.

Детальнее итоги переговоров мы анализировали в отдельном материале.