Западные журналисты анализируют поведение президентов России и США во время их встречи на Аляске.

Телеканал CNN пишет, что картина встречи "была впечатляющей".

"До сих пор язык тела на саммите в пятницу был далёк от холодности. Когда Путин подходил к Трампу по красной ковровой дорожке, президент США сделал несколько хлопков в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за последние 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа", - пишет телеканал.

"Улыбающийся Владимир Путин выглядывал из окна бронированного лимузина президента Дональда Трампа, когда они проезжали мимо ряда камер у взлётно-посадочной полосы на Аляске", - добавляет канал.

При этом он отмечает, что Путин в зале для переговоров "сидел, слегка наклонившись вперёд, сложив руки", хотя обычно он "откидывается на спинку кресла во время разговора, показывая тем самым отсутствие интереса".

А главный редактор Bild Пауль Ронцхаймер критикует Трампа за встречу Путина аплодисментами.

"Ни одно российское пропагандистское агентство не могло бы представить себе лучшего образа, чем приветствие президента США аплодисментами на красной дорожке", - написал он в Х.

Спецкор Sky News на Аляске Айвор Беннет считает, что встреча Трампа с Путиным знаменует конец международной изоляции президента РФ, "изгой выглядит скорее как партнер".

"Это именно тот момент, которого так жаждал Владимир Путин. Его приняли на американской земле как равного для встречи великих держав. Красная ковровая дорожка, рукопожатие, пролет самолетов – только Северная Корея могла бы устроить такое приветствие обвиняемому в военных преступлениях. Это знаменует конец его изоляции от Запада самым впечатляющим образом. Вместо санкций Дональд Трамп наградил российского президента чем-то, равнозначным государственному визиту", – написал Беннет.

Мы следим за саммитом на Аляске в обновляемом онлайне.