Во время встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в аэропорту Анкориджа журналистка прокричала на английском языке вопрос: "Президент Путин, вы перестанете убивать гражданских?"

Путин жестом показал, что не слышит вопросы. После этого Трамп пригласил российского президента пройти к автомобилю и жестом призвал журналистов прекратить задавать вопросы.

Пресса также присутствовала в зале, где начались переговоры Путина и Трампа. Российский президент пытался что-то ответить журналистам, которые выкрикивали вопросы с места. Затем прессу вывели из помещения. При этом у Путина появилось странное выражение на лице, похожее на недоумение.

Мы следим за событиями на Аляске в отдельном онлайне.

