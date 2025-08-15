Президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт от сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным прекращения огня в Украине.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета, летящего на Аляску.

"Я хочу определённых вещей, я бы хотел прекращения огня. Европа тут ни при чем, Европа не может диктовать, что мне говорить. Но они будут включены в этот (переговорный - Ред.) процесс, как и Зеленский. Но я хочу увидеть прекращение огня в кратчайшие сроки. Не знаю, произойдет ли это сегодня. Я буду недоволен, если сегодня этого не произойдёт", – заявил глава Белого дома.

Также он повторил, что надеется на хороший исход встречи.

"Мы едем на встречу с Путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то я очень быстро вернусь домой", - сказал Трамп.

Сегодня он уже выражал надежду на то, что из сегодняшнего саммита на Аляске "что-то выйдет".

Также он сообщал, что будет делать после встречи с Путиным в Анкоридже: позвонит Владимиру Зеленскому, если встреча пройдет удачно.