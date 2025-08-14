Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому для организации второй встречи после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Для этого рассматриваются три возможные локации.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью радио Fox News.

"Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой", - заявил Трамп.

Президент США считает более вероятным, что его переговоры с Путиным закончатся удачно. Вероятность неудачи он оценил в 25%. Глава Белого дома подтвердил, что готов принять санкции, если встреча завершится неудачей.

Также Трамп сказал, что на переговорах с Путиным будет обсуждать "компромисс относительно границ и земли".

Кроме того, американский президент высказал убежденность, что Путин и Зеленский "придут к миру".

"И если это получится, то за эти шесть месяцев я остановлю шесть войн", – добавил он.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трамп "демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, эти действия высоко оцениваются Москвой и Путиным лично".

По его словам, Россия "видит взаимную политическую волю Путина и Трампа решать вопросы, касающиеся украинского конфликта, посредством диалога".

Тем временем, как свидетельствуют данные сервиса Flightradar, спецборт Ил-96, ранее вылетевший из российского аэропорта Внуково, прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит лидеров РФ и США.

Согласно информации российских издания, на этом самолете прибыла часть делегации РФ. Сам Путин на Аляску прибудет позже.

Напомним, что встреча на Аляске президентов России и США начнется в 22:30 по киевскому времени с разговора тет-а-тет в присутствии только переводчиков.

