Если исходить из сообщений источников многих западных СМИ после вчерашнего разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, то накануне встречи на Аляске у президента США нет никаких предварительных договоренностей с главой Кремля Владимиром Путиным о схеме урегулирования в Украине. Трамп хочет лично потребовать от него немедленного и безусловного прекращения огня, причем еще до обсуждения территориальных вопросов, а если тот откажется, то ввести санкции.

Однако такая трактовка противоречит любой логике.



Если бы у Трампа было желание еще раз лично потребовать у Путина перемирия и услышать его ответ, то для этого достаточно и телефонного звонка. Если же стороны договорились о встрече на уровне президентов, то это значит только одно: ситуация существенно изменилась, что позволило приблизиться к решениям, которые могут быть оформлены (как минимум предварительно) по итогам встречи. То есть уже есть некие договоренности после визита Стивена Уиткоффа в Кремль.



Какими они могут быть. На этот счет обсуждают три версии.



Первая: Трамп согласился с тем, что России отойдет вся Донецкая и Луганская области, а Путин согласился при таком условии на прекращение огня по всей линии фронта. Возможно, Украине также вернут захваченные РФ территории Харьковской и Сумской областей, а фронт в Запорожской и Херсонской областях заморозят на нынешних рубежах. Эта версия наиболее распространена в западных СМИ. О ее актуальности отдельные медиа писали после разговора Трампа с Зеленским и европейцами. А заявления президента США о последствиях для Москвы, если Путин не пойдет на мир, лишь игра на публику, чтобы показать, что Трамп действует с позиции силы. Официально такой вариант сделки (как, впрочем, и другие варианты) не подтверждали ни Россия, ни США. Однако Трамп постоянно говорит об обмене территориями, да и Зеленский давал понять, что требования вывести ВСУ со всего Донбасса в ходе переговоров звучат. Но если эта версия верна, то главный вопрос – каким образом побудить пойти на такой вариант Киев. Напомним, Зеленский неоднократно заявлял, в том числе и после вчерашнего разговора с Трампом, что войска из Донецкой области выводить не намерен, а любые территориальные вопросы и прочие условия мирного урегулирования будет обсуждать только после прекращения огня. И в этом его поддержали европейцы. Впрочем, среди оппонентов Зеленского в Киеве в ходу конспирологическая теория, будто Банковая непублично уже дала обещание вывести войска из Донецкой области, оформив это, например, как отступление на более выгодные рубежи обороны из-за резкого ухудшения оперативной обстановки. Но каких-либо доказательств такой конспирологии нет. Поэтому, повторимся, даже если описанные выше договоренности между Москвой и Вашингтоном существуют, то основной вопрос – что предпримет Трамп для их реализации на практике. Будет ли он жестко давить на Киев и европейцев, угрожая полностью прекратить какую-либо поддержку Украине, в том числе передачу разведывательной информации, а также другими мерами. Либо просто пустит ситуацию на самотек, постепенно минимизируя участие США в войне. Оба варианта для Украины негативны, так как ослабят ее позиции на поле боя.



Вторая версия: Путин согласился на прекращение огня еще до каких-либо территориальных разделов и до выполнения прочих российских условий в обмен на некие уступки со стороны Трампа и США - например, отмену санкций, официальное признание Вашингтоном российского статуса Крыма и т.д. Такую версию обсуждают украинские и западные эксперты, но пока никаких ее подтверждений нет даже на уровне сливов в СМИ.

Третья версия: Путин и Трамп пришли к договоренности просто снизить градус напряженности, который возник после объявления 10-дневного ультиматума. Когда Трамп пригрозил ввести против покупателей энергоносителей из РФ 100%-е пошлины, основные покупатели российской нефти Индия и Китай в ответ отказались прекращать ее закупки, мир оказался на грани торговой войны, из Москвы снова зазвучали ядерные угрозы, на которые Трамп ответил заявлением о готовности к ядерному конфликту.

Дальнейшее движение по этой спирали несло для всех участников процесса огромные риски. И в итоге Москва и Вашингтон договорились отойти от черты, за которой может начаться неуправляемая эскалация, и заключить нечто вроде перемирия: США отказываются от введения пошлин, а Путин предпринимает некие шаги, демонстрирующие его стремление к миру, принимает какую-то декларацию, утверждает дорожную карту либо предлагает воздушное перемирие. Войну в Украине это не остановит, но позволит США и России объявить о прогрессе и даст повод отказаться от жестких мер друг против друга. А, возможно, Москва и Вашингтон даже предпримут шаги по нормализации отношений. Скажем, в части отмены некоторых санкций. Эта версия широко распространена в экспертных кругах, хотя и противоречит многократно повторенным заявлениям Белого дома о намерении добиться завершения войны. В любом случае, даже если именно такой вариант реализуется, он будет означать лишь подвешивание вопроса на некоторое время и потом Трампу все равно придется делать выбор из трех вариантов: давить на Киев, чтобы тот пошел на серьезные уступки России для прекращения огня; давить на Москву, чтобы та согласилась на перемирие без предварительных условий (то есть вернуться к 10-дневному ультиматуму) либо просто постепенно умыть руки, сокращая до минимума любое участие США в войне.



При этом может быть и вариант, когда между Трампом и Путиным при посредничестве Уиткоффа были действительно достигнуты некие предварительные договоренности о схеме сделки, что и сделало возможной встречу двух президентов. Однако затем президент США под влиянием Киева и Европы решит их переиграть в более жесткую для Москвы сторону, о чем и скажет Путину на Аляске. В таком случае итогом встречи может стать не мир, а очень резкая эскалация по всем направлениям: и с войной в Украине, и в отношениях США с РФ.



Правда, судя по информации о том, что Белый дом ищет место для трехсторонней встречи уже на следующей неделе Трампа, Зеленского и Путина, в Вашингтоне надеются на то, что результат в виде прекращения огня по итогам переговоров все-таки будет.