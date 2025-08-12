Соединенные Штаты Америки закрывают воздушное пространство над Анкориджем, крупнейшим городом Аляски. Это произойдет 15 августа - в день намеченной там встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом говорится в сообщении Федеральной авиационной администрации.

Согласно уведомлению, в пятницу произойдет "перемещение VIP-персоны", из-за чего полеты будут запрещены в радиусе 48,3 км и на высоте до 5,5 км.

Ограничения будут действовать до 16 августа.

Напомним, ранее газета The Washington Post писала, что Путин выбрал для встречи с Трампом Аляску, поскольку на территории Америки не действует ордер Международного уголовного суда на его арест.

Между тем Трамп уже поделился ожиданиями перед встречей с Путиным. Президент США заявил, что попросит российского лидера завершить войну в Украине. При этом Трамп добавил, что ждет конструктивной встречи с Путиным.

