На российском телевидении заявили, что Трамп и Путин подпишут на Аляске "план окончания СВО"
Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске подпишут "план окончания СВО" (так в РФ называют войну против Украины - Ред.).
Такая фраза прозвучала во вчерашнем эфире программы "Вести недели" (это главная итоговая передача в РФ) на федеральном телеканале "Россия 1".
Сам сюжет крайне позитивно оценивает предстоящую встречу - он, среди прочего, озаглавлен фразой "Шансы на мир".
Также там говорится, что "Европе нет места на переговорах".
"Это встреча России и США, и других голосов там звучать не будет", - говорится в передаче.
"Из Анкориджа до Брюсселя, как ни крути, семь тысяч километров. Мы же с американцами можем увидеть друг друга в бинокль", - заявляет телеведущий.
В сюжете также приводятся "примеры единства и общей истории" США и России.
Представитель Путина в соцсетях заявил, что встреча на Аляске "принесет мир".
"Неоконсерваторы и другие подстрекатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог между Путиным и Трампом принесёт надежду, мир и глобальную безопасность", - заявил Дмитриев.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Штаты и РФ не решать вопрос украинских территорий "через головы" Европы и Киева.
Война в Украине идет 1265-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2025 года в обновляемом онлайне.