Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске подпишут "план окончания СВО" (так в РФ называют войну против Украины - Ред.).

Такая фраза прозвучала во вчерашнем эфире программы "Вести недели" (это главная итоговая передача в РФ) на федеральном телеканале "Россия 1".

Сам сюжет крайне позитивно оценивает предстоящую встречу - он, среди прочего, озаглавлен фразой "Шансы на мир".

Также там говорится, что "Европе нет места на переговорах".

"Это встреча России и США, и других голосов там звучать не будет", - говорится в передаче.

"Из Анкориджа до Брюсселя, как ни крути, семь тысяч километров. Мы же с американцами можем увидеть друг друга в бинокль", - заявляет телеведущий.

В сюжете также приводятся "примеры единства и общей истории" США и России.

Представитель Путина в соцсетях заявил, что встреча на Аляске "принесет мир".

"Неоконсерваторы и другие подстрекатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог между Путиным и Трампом принесёт надежду, мир и глобальную безопасность", - заявил Дмитриев.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Штаты и РФ не решать вопрос украинских территорий "через головы" Европы и Киева.

