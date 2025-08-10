Соединённые Штаты "закончили с финансированием военных действий в Украине" и "хотят добиться мирного урегулирования этой проблемы".

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью американскому информационному каналу Fox News.

Главные заявления Вэнса:

Предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина являются значительным прорывом для американской дипломатии;

Трамп не уверен в успехе переговоров по Украине, но считает необходимым дать им шанс;

США стремятся к урегулированию российско-украинского конфликта с учётом текущей линии фронта;

США находятся в процессе согласования времени, когда Путин и президент Украины Владимир Зеленский смогут сесть за стол переговоров, но продуктивно, чтобы Путин встречался с Зеленским до переговоров с Трампом;

Белый дом попытается найти такое решение, которое устроит и россиян, и украинцев. В конце концов, обе стороны, вероятно, не будут довольны;

Трамп обдумывает введение пошлин против КНР за покупку российской нефти, но окончательное решение им ещё не принято.

"Во первых, Украина – это задний двор Европы. Вы, ребята (европейцы - Ред.), должны выступить вперёд и взять на себя больше ответственности. Вы должны играть бо́льшую роль в финансировании Украины. Мы закончили с финансированием войны. Мы принесем мирное окончание этого конфликта. Мне кажется, что американцы устали финансировать войну. И если европейцы будут покупать оружие которое мы делаем, нас это устроит. Но сами мы спонсировать это уже не будет", - сказал вице-президент США.

Напомним, вчера Ермак и Умеров встретились в Лондоне с Вэнсом и главой МИД Британии Лэмми.

Ранее Вэнс заявил о появлении "доктрины Трампа" - комбинации точечных военных ударов и дипломатии.