В западных СМИ со вчерашнего дня продолжают потоком идти публикации с резкой критикой обсуждаемых Вашингтоном и Москвой условий завершения войны в Украине, включая требование к Киеву вывести войска со всей территории Донецкой и Луганской областей.

Издание The New York Times пишет, что Владимир Путин, встречаясь с главой США Дональдом Трампом, получает свой "идеальный саммит".

"Для президента России это возможность не только закончить войну в Украине на своих условиях, но и расколоть западный альянс безопасности", - говорится в статье.

"Это была очень удачная неделя для Путина. Он вывел себя из крайне уязвимого положения. Он превратил весь этот процесс в то, что ему было нужно. Если вы сможете заставить Трампа признать притязания России на львиную долю захваченной ею территории, понимая, что украинцы и европейцы не согласятся на это, вы вобьете долгосрочный клин между США и Европой", - цитирует издание Сэма Грина, профессора российской политики в Королевском колледже Лондона.

При этом отмечается, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по завершению войны в Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО.

Эти вопросы обсуждались на субботней встрече главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Украины и Европы, где также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В то же время издание BILD называет передачу всего Донбасса "большой опасностью" для Украины, ссылаясь на военных экспертов.

"Предложения, в том виде, в каком они сейчас лежат на столе, с военной точки зрения приносят пользу исключительно России. Если ВСУ покинут часть украинской территории без боя - то они просто позволят российским войскам приблизиться к центральной Украине. Без гарантий безопасности в любой момент можно будет ожидать, что Россия возобновит боевые действия, но уже из стратегически гораздо более выгодной позиции", - заявил изданию профессор политологии университета Бундесвера Карло Масала.

"Отказ от этой территории означает передачу России крупных оборонительных сооружений украинцев, которые так долго останавливали россиян. Помимо укрепрайонов Украина потеряла бы также крупные города с шахтами и промышленностью, что ещё больше бы её ослабило", - говорит военный аналитик Торстен Хайнрих.

Немецкое издание Welt выпустило статью, которая называется "Если эта мирная сделка состоится, Украина окажется главной проигравшей".

Журналисты предполагают, что Россия может потребовать в ходе переговоров демилитаризовать всю Украину до Днепра, чтобы украинские ракеты не могли долететь до Москвы.

Подробнее о том, какими могут быть условия соглашения по прекращению огня мы писали в отдельном материале.