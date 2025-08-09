Белый дом позитивно оценил встречи представителей США и Европы, которые прошли сегодня в Лондоне.

Об этом пишет корреспондент американского новостного портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети Х.

"Сегодняшние многочасовые встречи принесли значительный прогресс на пути к достижению цели президента Трампа – положить конец войне в Украине, в преддверии предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске", – написал журналист со ссылкой на американского чиновника.

Отметим, что из Европы сегодня шли совсем другие сигналы. Там крайне настороженно восприняли предстоящие прямые переговоры президента США и России. При этом отдельные СМИ написали, что европейцы "в ужасе" от политики США в отношении Москвы и отвергают идею вывода украинских войск из Донбасса, что требуют в Кремле.

Ранее в CNN озвучили пять сценариев завершения войны в Украине после встречи Трампа и Путина.

Напомним, в западных СМИ началась массированная кампания против потенциальных договоренностей Трампа и Путина.