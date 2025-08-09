Во время встречи в Москве российский президент Владимир Путин передал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу орден Ленина для высокопоставленной сотрудницы ЦРУ Юлианы Галлиной.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Ранее мы писали, что 21-летний сын сотрудницы ЦРУ Майкл Глосс погиб в 2024 году, участвуя в войне на стороне России.

По данным источников, в настоящее время Галлина занимает должность заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Точные обстоятельства передачи награды и ее дальнейшая судьба остаются неясными.

В некрологе Майкла Глосса указано, что он трагически погиб в Восточной Европе 4 апреля 2024 года. Отец погибшего, ветеран иракской кампании Ларри Глосс, в интервью вмериканской газете Washington Post признался, что ни он, ни Галлина не знали о том, что сын находится в Украине и участвует в войне.

Орден Ленина – одна из высших наград СССР, которая после его распада не присуждалась ни разу.

Напомним, Путин и Уиткофф встречались в Кремле позавчера. Уиткофф передал Путину "некоторые сигналы" от Трампа насчет Украины, а Путин передал через Уиткоффа президенту США свои сигналы.