Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ультиматум президента США Дональда Трампа Москве.

Комментарий он дал в интервью Time.

"Он (Трамп) должен всегда понимать, что его могут послать на… (Президент РФ Владимир Путин) пока не посылает, но может это сделать", – сказал президент Беларуси.

Ранее мы приводили полную цитату из Лукашенко об ультиматуме Трампа.

Между тем журналист Time Саймон Шустер утверждает, что Лукашенко является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы с момента прихода к власти Трампа.

Война в Украине идет 1262-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на трех участках у границы Днепропетровской области в районе Удачного, сообщает Deep State. Также россияне продвинулись в направлении Родинского и к северу от Часова Яра. Путин и Трамп договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине.

