"Политика так не делается". Лукашенко раскритиковал ультиматум Трампа для РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа, согласно которому тот отвел России 10 дней на завершение войны в Украине.
Свою оценку Лукашенко дал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным на Валааме в России.
"Трамп, если он хочет мира, должен подключаться аккуратно, основательно. Политика так не делается", - заявил президент Беларуси.
Также он раскритиковал Владимира Зеленского, который призывает Путина к личной встрече.
"Он кричит: "Я хочу встретиться с Путиным!" Ну что ты кричишь об этом? Ну подготовьтесь сначала и подписывайтесь. И Трампа зовите, и Макрона. Но сначала подготовьтесь. Но они не хотят этого", - сказал Лукашенко.
Напомним, сам Путин сегодня по сути отверг ультиматум Трампа о прекращении огня.
На той же пресс-конференции Глава Кремля поправил Лукашенко, сказавшего, что войска РФ захватят территорию Украины.
"Отгрызут, захватят и пойдут дальше", - заявил белорусский президент, комментируя продвижение армии РФ.
"Вернут", - поправил его Путин, после чего Лукашенко тоже использовал это слово.
"Это наше", - добавил Путин.
Война в Украине идет 1255-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
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