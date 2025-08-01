Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа, согласно которому тот отвел России 10 дней на завершение войны в Украине.

Свою оценку Лукашенко дал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным на Валааме в России.

"Трамп, если он хочет мира, должен подключаться аккуратно, основательно. Политика так не делается", - заявил президент Беларуси.

Также он раскритиковал Владимира Зеленского, который призывает Путина к личной встрече.

"Он кричит: "Я хочу встретиться с Путиным!" Ну что ты кричишь об этом? Ну подготовьтесь сначала и подписывайтесь. И Трампа зовите, и Макрона. Но сначала подготовьтесь. Но они не хотят этого", - сказал Лукашенко.

Напомним, сам Путин сегодня по сути отверг ультиматум Трампа о прекращении огня.

На той же пресс-конференции Глава Кремля поправил Лукашенко, сказавшего, что войска РФ захватят территорию Украины.

"Отгрызут, захватят и пойдут дальше", - заявил белорусский президент, комментируя продвижение армии РФ.

"Вернут", - поправил его Путин, после чего Лукашенко тоже использовал это слово.

"Это наше", - добавил Путин.

Война в Украине идет 1255-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

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