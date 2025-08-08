Президент Беларуси Александр Лукашенко играет роль посредника в переговорах США и РФ с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом сообщает журналист Time Саймон Шустер.

Он рассказал, что с начала года начал получать из Минска настойчивые предложения провести интервью, за которые представитель администрации Лукашенко даже был готов заплатить. Сначала Шустер не понимал мотивов властей Беларуси, но затем узнал, что Лукашенко ведёт переговоры с США, "предлагая свои услуги в качестве своего рода шептуна Владимира Путина".

Президент Беларуси говорил американцам, что Путин хочет мира и готов идти на компромиссы, консультировал американских чиновников, как поддерживать переговоры с Кремлём в нужном русле, и заверял в готовности России к добросовестным переговорам, несмотря на продолжающиеся бомбардировки Украины. При этом он говорил о перспективе Нобелевской премии мира для Трампа в случае успеха.

Американцы подыграли и как минимум пять раз посещали Минск, а также посчитали "очень ценным" использовать Лукашенко в качестве канала связи с Путиным, чтобы "продвинуть идею саммита между Путиным и Трампом", так как "надеялись, что это поможет выйти из тупика в мирном процессе".

В том числе эти усилия Лукашенко позволили сейчас выйти к переговорам о личной встрече.

Шустер пишет, что несмотря на регулярные отказы Путина от прекращения огня в Украине Лукашенко все время передавал американцам совершенно иной сигнал: глава Кремля хочет мира и готов пойти на уступки.

"Эти сигналы питали надежды в Белом доме на скорый дипломатический прорыв и помогли подготовить почву для того, чтобы 6 августа США и Россия объявили о скорой личной встрече своих лидеров. Теперь исход войны, длившейся более трёх с половиной лет, может зависеть от двух ядерных сверхдержав", - говорится в статье.

Ещё один сигнал, который Лукашенко передавал американцам, следующий: к Путину нужно относиться с уважением. Он говорил, что всё может рухнуть, если Трамп не будет вести себя с Путиным с достаточным уважением.

"Во имя мира, возможно, вам придётся проявить немного хитрости и пойти на некоторые уступки. Даже если вы не можете понять Путина, относитесь к нему как к человеку", - сказал Лукашенко.

"Другими словами, история тайных переговоров через Беларусь может стать прелюдией к капитуляции Украины", - делает из всего этого вывод Саймон Шустер.

Напомним, в июне в Минск на переговоры с Лукашенко приезжал представитель президента США Китт Келлог.

Также президент Беларуси заявил о готовности провести новые переговоры в Минске с участием Трампа, Путина и Зеленского.