В воскресенье, 4 января, в Украине идет 1411-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 4 января

9:51 В Украине начались массовые отчисления студентов за пропуски занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях.

Об этом изданию "НВ" заявила секретарь образовательного комитета Верховной рады Наталья Пипа.

По ее словам, в учебных заведениях сейчас проходят серьезные проверки зачисленных студентов - на фоне резкого увеличения числа мужчин призывного возраста среди абитуриентов.