В киевской квартире бизнесмена Тимура Миндича нашли арсенал оружия.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в одной из киевских квартир фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича по улице Гусовского во время проверки правоохранителями был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.

В том числе, в этой квартире хранился наградной пистолет чешского производства-аналог австрийского "Glock"- CZ P-10. Кто именно и за что его вручили, неизвестно.

Кроме того, в арсенале Миндича имеется нарезные карабины "Вулкан-ТК" калибр 5,45 мм, Steyr Mannlicher AUG/SA, "АКМС", ружье "Remington 870".

Карабины по закону можно оформить как охотничье оружие и главное требование, чтобы это не было автоматическое оружие.

Оружие было официально зарегистрировано на Миндича.

Напомним, разыскиваемого в Украине Миндича нашли в Израиле. Его обнаружили журналисты на одном из пляжей. В ходе интервью он заявил, что его сделали козлом отпущения в коррупционном деле в сферах энергетики и обороны.

При этом также в Израиле был обнаружен соратник Миндича Александр Цукерман, который пытался скрыться, но потом заявил, что собирается вернуться в Украину.