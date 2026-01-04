Публичные танцы президента Венесуэлы Николаса Мадуро сыграли важную роль в решении главы Белого дома Дональда Трампа выкрасть его.

Такую версию распространяет американская газета The New York Times.

"Регулярные публичные танцы г-на Мадуро и другие проявления безразличия в последние недели помогли убедить некоторых членов команды Трампа в том, что президент Венесуэлы насмехается над ними... Поэтому Белый дом решил выполнить свои военные угрозы", - говорится в статье со ссылкой на источники.

Указывается, что Мадуро танцевал под песню "Нет - войне, да - миру". Это произошло после того, как команда Трампа предложила президенту Венесуэлы добровольную эмиграцию в Турцию, пишет NYT.

Между тем, как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник, Николас Мадуро предстанет перед судом США уже завтра, в 19:00 по Киеву.

Издание отмечает, что "похищение Мадуро может быть незаконным, но это, вероятно, не будет иметь значения в суде".

Супружеская чета обвиняется в наркотерроризме, и, если обвинение будет принято присяжными, может оказаться заточённой в американской тюрьме на десятилетия.

Венесуэльского лидера будет судить Окружной суд США, расположенный в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк).

Также, по данным пабликов, в США Мадуро провезли по Нью-Йорку в машине с открытой дверью, выставив таким образом венесуэльского лидера на всеобщее обозрение.

При этом трудно различить, есть ли в машине с несколькими вооружёнными людьми Николас Мадуро.

Ранее Белый дом показал кадры с Мадуро после его доставки в США.

Напомним, Трамп назвал войну в Украине "примитивной", рассказав подробности захвата лидера Венесуэлы.

Что стало понятно через сутки после операции США в Венесуэле, мы писали в отдельном материале.