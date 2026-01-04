Китай призвал США "немедленно освободить" президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых уже привезли в Нью-Йорк.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

“Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров”, - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что захват первого лица государства американскими военными является явным нарушением международного права и противоречит принципам Устава ООН.

В то же время бывшая вице-президент США Камала Харрис осудила похищение Мадуро и заявила, что оно не сделает Америку сильнее и безопаснее.

Она намекнула, что захват Мадуро произошел в результате сделки президента США Дональда Трампа с окружением президента Венесуэлы.

Целью этого представитель Демпартии считает установление американского контроля над нефтью Венесуэлы.

"Речь идёт не о наркотиках и не о демократии. Речь идёт о нефти и о желании Дональда Трампа сыграть роль регионального «сильного человека». Если бы его действительно волновало хоть что-то из этого, он не помиловал бы осуждённого наркоторговца и не отстранял бы легитимную венесуэльскую оппозицию, одновременно ведя сделки с приближёнными Мадуро", - написала она в Х.

Она заявила, что похищение Мадуро "не делает Америку ни безопаснее, ни сильнее, ни доступнее по цене (видимо, речь о цене на топливо - Ред.)".

"То, что Мадуро — жестокий и нелегитимный диктатор, не меняет того факта, что эти действия были одновременно незаконными и неразумными. Мы уже видели этот фильм. Войны за смену режима или за нефть, которые продают как проявление силы, в итоге оборачиваются хаосом, а расплачиваются за это американские семьи", - заявила Харрис.

Отметим, это не первый критический выпад Демпартии против Трампа по поводу операции в Венесуэле.

Сенатор-демократ Брайан Шац также раскритиковал решение президента США о начале военной операции в Венесуэле.

Он заявил, что у США нет там жизненно важных интересов, которые могли бы оправдать войну.

“У нас нет жизненно важных национальных интересов в Венесуэле, которые оправдывали бы войну. Нам уже давно пора было научиться не ввязываться в очередную глупую авантюру. И он даже не утруждается рассказать американской общественности, что, черт возьми, происходит”, - написал Шац.

Вчера лидеры нескольких стран также обвинили США в нападении на Венесуэлу.

Детальнее о последствиях похищения Мадуро мы писали в отдельном материале.