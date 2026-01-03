Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу будут судить в США.

Об этом написала генеральный прокурор США Памела Бонди на своей странице в социальной сети Х.

По ее словам, американские суды возьмутся за дело Мадуро.

"Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были обвинены в Южном округе Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью импорта кокаина, владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также заговоре с целью владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов. Вскоре они столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах", - сообщила Бонди.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау же заявил, что Мадуро "предстанет перед правосудием за свои преступления".

Также мы публиковали первое фото задержанного американцами Николаса Мадуро. На нем политик стоит в сопровождении двух военных.