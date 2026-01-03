Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в нападении на Венесуэлу, заявив, что Гавана требует срочной реакции мира на "преступную атаку США на Венесуэлу".

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

"Наша зона мира подвергается жестокому нападению. Это государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против Нашей Америки", - написал Диас-Канель.

В конце обращения он добавил лозунг: "Родина или смерть. Мы победим".

В то же время главный советник президента Турции Рейджепа Эрдогана также жестко раскритиковал США за нападение на Венесуэлу.

"Геноцидные США, наряду с кровожадным Израилем на Ближнем Востоке, продолжают свою имперскую жестокость, нападая на Венесуэлу. Мы поддерживаем венесуэльский народ и президента Мадуро! Эта жестокость не должна остаться безнаказанной!" - написал Джемиль Эртем в Х.

Президент Колумбии Густаво Петро в свою очередь опубликовал список атакованных США объектов в Венесуэле.

Среди них оказались:

аэропорт Ла-Карлота

горный военный гарнизон в Катиа-ла-Мар

Федеральный законодательный дворец в Каракасе

военная база Фуэрте-Тиуна

аэропорт в Эль-Атильо

авиабаза F-16 № 3 в Баркисимето

частный аэропорт Каракаса в Чаральяве

военная вертолётная база в Игероте.

При этом также зафиксированы атаки в историческом центре Каракаса. Введен в действие план обороны в районе президентского дворца Мирафлорес.

Ряд районов - юг Каракаса, Санта-Моника, Фуэрте-Тиуна, Лос-Текес, 23-де-Энеро - остаются без электроснабжения.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения.

Сегодня утром в Каракасе были слышны взрывы и видны самолеты с вертолетами, а также столбы дыма - южная часть города, расположенная рядом с крупной военной базой, осталась без электроснабжения. СМИ писали, что взрывы раздались в районе президентского дворца, Минобороны и генштаба Венесуэлы.