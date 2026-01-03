Сегодня утром, около 7:50 по киевскому времени, в столице Венесуэлы Каракасе начали звучать взрывы. В городе слышна стрельба.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключал ударов по Венесуэле, если президент страны Николас Мадуро не уйдет из власти.

О глобальных последствиях ситуации вокруг Венесуэлы мы подробно писали в отдельном материале.

Что происходит в Венесуэле сегодня — ниже в нашем обновляемом онлайне.

Что происходит в Венесуэле сегодня: последние новости

9:23 На улицы венесуэльской столицы вывели правительственную бронетехнику.

Тем временем крупные американские OSINT-паблики опознали вертолеты, летающие над Каракасом.

Утверждается, что это американские CH-47G «Chinook» предположительно, из состава 160-го полка специальной авиации.

9:16 Президент Колумбии заявил о военном нападении на Венесуэлу.

"Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел.

Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться", - написал Густаво Петро.

9:13 Взрывы раздались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы, пишет местное издание Efecto Cocuyo.

8:44 CNN подтверждает множественные взрывы в столице Венесуэлы и заявляет, что в Каракасе слышна работа авиации.

Также в южной части города пропал свет.

Официально ситуацию власти не комментировали.

8:39 Паблики пишут о взрыве нефтеперерабатывающего завода в столице Венесуэлы.

Также в Каракасе начались перебои со светом.

Пишут, что удары нанесены по авиабазе в Каракасе и военно-морской базе в штате Варгас на севере страны.

8:34 Пишут о предположительно американских вертолетах над Каракасом.

8:00 Сообщают о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе.

Официальной информации, что происходит, нет.