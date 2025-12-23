Соединенные Штаты на этой неделе перебросили в Карибский бассейн большое количество самолетов специального назначения и несколько грузовых бортов с войсками и военной техникой.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что в этот район направлено не менее десяти конвертопланов CV-22 Osprey, используемых силами специальных операций. Туда же прибыли грузовые самолеты C-17. Собеседник газеты среди американских чиновников подтвердил, что на самолетах были перевезены военнослужащие и бронетехника.

"Они размещают войска для активных действий. Остается открытым вопрос о том, каких действий", - сказал генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула.

Напомним, в последнее время накаляется конфликт между США и Венесуэлой. Западные издания писали, что США перебросили в район Карибских островов значительные силы, включая флотилию военных кораблей.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла "полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки".

Президент США сообщил, что отдал приказ о "полной блокаде всех нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее".

Также возле берегов Венесуэлы в небо поднялась палубная авиация США.

О глобальных последствиях ситуации вокруг Венесуэлы мы подробно писали в отдельном материале.