Две трети американцев выступают против вторжения в Венесуэлу.

Об этом свидетельствует опрос Квиннипэкского университета в Коннектикуте.

Как показало исследование, 63% американцев не хотят начала военных действий Вашингтона против Каракаса. Поддерживают их 25% респондентов.

Также 53% американцев не одобряют нанесение ударов по судам предполагаемых наркоторговцев в международных водах.

Кроме того, по данным Politico, американские нефтяные компании не заинтересованы в Венесуэле. Издание сообщает, что предложение администрации Дональда Трампа возобновить работу в этой стране восприняли скептически из-за низких цен на нефть, а также больших рисков на фоне нестабильной политической обстановки.

Напомним, что объявление войны Венесуэле некоторые ожидали в сегодняшнем обращении Трампа к народу, но он посвятил всю речь своим достижениям в миграционной политике и экономике за время пребывания на президентском посту. Также в речи он не забыл покритиковать Джо Байдена.

Со вчерашнего дня США проводят блокаду Венесуэлы, о чём мы подробно рассказывали в отдельном материале.