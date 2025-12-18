В среду вечером по местному времени и в 4:00 по киевскому глава Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Вопреки ожиданиям и предсказанию журналиста Такера Карлсона, республиканец ничего не сказал по проводу начала войны с Венесуэлой. Спич был посвящён 11 месяцам президентства Трампа и его достижениям.

Речь транслировали все сетевые ресурсы Белого дома.

В выступлении Трамп резко раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена и возложил на него и демократов вину за инфляцию, нелегальную миграцию и другие проблемы, которые, по его словам, республиканская администрация успешно преодолевает.

"Когда я вступил в должность, я унаследовал полнейший беспорядок, который я устраняю", - отметил президент.

Он заявил о полном прекращении нелегального проникновения в страну мигрантов и о том, что США впервые за 50 лет наблюдают отток приезжих. Он добавил, что граница США стала наиболее защищенной за всю историю страны. По его данным, поток наркотиков, поступающих в США морским путем, сократился на 94%.

Трамп упомянул об экономических успехах: результатом политики его администрации стали падение цен на бензин, автомобили и некоторые продукты питания; стратегия импортных пошлин принесла доходы в казну и помогла привлечь инвестиции в США; за год размер инвестиций составил 18 триллионов долларов. Из прибылей, полученных в результате сбора пошлин, администрация Трампа планирует выплатить каждому американскому военнослужащему 1776 долларов, отметив таким образом 250-летие провозглашения независимости США.

Он также подтвердил намерение сменить главу ФРС, чтобы снизить учетную ставку.

Также он заявил, что американская армия стала самой могущественной в мире.

В целом он считает, что за 11 месяцев власти достигли большего, чем любая другая администрация в истории США.

"Год назад наша страна была мертва. Она была абсолютно мертва. Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев", - сказал Трамп.

Что касается международной политики, то он не упомянул не только Венесуэлу, но и Украину, а лишь сказал, что на Ближнем Востоке впервые за 3000 лет воцарился мир.

Напомним, в ноябре Трамп хвалился тем, что Вашингтон положил конец восьми войнам.