Президент США Дональд Трамп анонсировал замену главы Федеральной резервной системы Америки.

Кадры соответствующего заявления публикуют политические телеграм-каналы.

Трамп сказал, что, объявит имя нового начальника финансовой организации "возможно, в начале следующего года".

Напомним, Трамп собирался уволить главу ФРС Джерома Пауэлла за его нежелание содействовать политике Белого дома.

Президент США неоднократно критиковал руководящего госфинансиста за отказ снижать учётную ставку – процент, по которой ФРС предоставляет кредиты коммерческим банкам Америки.

"<...> Снизь процентные ставки, Джером, и перестань играть в политику!" – писал Трамп в своей соцсети по этому поводу.

Как мы также сообщали, впервые за девять месяцев ФРС США снизила базовую ставку, а цены на золото установили новый рекорд.

Как сообщалось, такое решение было принято в свете изменения баланса рисков для американской экономики. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке отметил, что при рассмотрении дальнейших корректировок ставки будут тщательно оцениваться поступающие экономические данные, меняющие перспективы и текущий баланс рисков.