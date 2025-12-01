Коррупционный скандал в Украине "совсем не помогает" переговорам о завершении войны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами по дороге из Флориды в Вашингтон.

Трамп назвал недавнее раскрытие коррупционных схем в Украине "сложной проблемой".

"Украина имеет некоторые сложные проблемы. У них происходит ситуация с коррупцией, что не очень помогает. Но есть хорошая возможность заключить сделку", - сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что у него нет окончательных сроков ни для Украины, ни для России для заключения мирного соглашения.

По его словам, переговоры, второй раунд которых прошёл вчера во Флориде, "идут хорошо", и США стремятся "остановить гибель людей". Он сообщил, что говорил с госсекретарём Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их встреч с украинскими представителями в воскресенье.

"Я поговорил с ними, и у них всё хорошо. У Украины есть определённые сложные проблемы, но, думаю, Россия хотела бы покончить с этим конфликтом", - сказал Трамп.

"Думаю, есть хорошие шансы, что мы сможем заключить сделку", - добавил он.

Напомним, по информации украинских СМИ, делегация Киева во главе с Умеровым на переговорах в Майами отвергла два ключевых пункта мирного плана Трампа: по выводу украинских войск из Донецкой области и по отказу от членства в НАТО.

Также накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва "должна быть включена в уравнение" по урегулированию российско-украинского конфликта.