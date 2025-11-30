Президент России Владимир Путин проведет переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в начале следующей недели.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам спикера Кремля, Уиткофф встретится с Путиным до поездки президента РФ в Индию, запланированной на 4–5 декабря. Других подробностей Песков раскрывать не стал.



Напомним, сегодня госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встречаются с украинской делегацией по вопросу мирных соглашений для завершения войны в Украине. По распространенной версии, американцы будут убеждать представителей Киева пойти на уступки в вопросе вывода войск из Донецкой области, а основной целью визита Уиткоффа в Москву станет обсуждение доработанного мирного плана.

Ранее мы сообщали, что делегацию Украины возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров вместо ушедшего в отставку с поста главы ОП Андрея Ермака.

В СМИ уже высказываются предположения, что после отставки Ермака Украина может пойти на ряд уступок по условиям завершения войны.