Президент Украины Владимир Зеленский утвердил тайные директивы для украинской делегации на переговорах с США и РФ.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте президента под названием "О директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнёрами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира".

"Утвердить новые директивы делегации Украины на переговорах. Прилагаются тайно", — говорится в тексте распоряжения.

Напомним, завтра украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, который заменил на этой позиции Андрея Ермака, будет встречаться в Майями с американскими спецпредставитлями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По распространенной версии, они будут убеждать представителей Киева пойти на уступки в вопросе вывода войск из Донецкой области. После этих переговоров Уиткофф и Кушнер должны будут лететь в Москву, где покажут Владимиру Путину доработанный мирный план.

