Во главе с Умеровым или Будановым? Кого Украина отправила на переговоры в США после отставки Ермака
Украинская делегация отправляется на встречу со спецпредставитлями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая состоится в воскресенье. Однако разнятся данные СМИ, кто ее возглавит.
Журналист Axios Барак Равид сообщил, что во главе делегации будет секретарь СНБО Рустем Умеров.
По данным издания, в поездку также поедут замглавы МИД Сергей Кислица, начальник Генштаба Андрей Гнатов и сотрудники украинской разведки.
Напомним, ранее эту делегацию возглавлял уволенный глава ОП Андрей Ермак.
При этом журналист The Economist Оливер Кэролл пишет, что в составе украинский делегации на переговоры в США летит глава военной разведки Кирилл Буданов.
Он предполагает, что Буданов может возглавить делегацию вместо Ермака.
"Мне сообщили, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, в качестве главы переговорного процесса (будет объявлено позднее). Переговоры, похоже, идут", - написал Кэролл.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп на фоне коррупционного скандала в Украине, способствует "достижению неравного мира".
Война в Украине идет 1375-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 29 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, в которых разбирались, почему был уволен Ермак, что происходит с Гуляйполем, какой план мира США везут в Москву.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.