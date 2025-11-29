Украинская делегация отправляется на встречу со спецпредставитлями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая состоится в воскресенье. Однако разнятся данные СМИ, кто ее возглавит.

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что во главе делегации будет секретарь СНБО Рустем Умеров.

По данным издания, в поездку также поедут замглавы МИД Сергей Кислица, начальник Генштаба Андрей Гнатов и сотрудники украинской разведки.

Напомним, ранее эту делегацию возглавлял уволенный глава ОП Андрей Ермак.

При этом журналист The Economist Оливер Кэролл пишет, что в составе украинский делегации на переговоры в США летит глава военной разведки Кирилл Буданов.

Он предполагает, что Буданов может возглавить делегацию вместо Ермака.

"Мне сообщили, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, в качестве главы переговорного процесса (будет объявлено позднее). Переговоры, похоже, идут", - написал Кэролл.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп на фоне коррупционного скандала в Украине, способствует "достижению неравного мира".

Война в Украине идет 1375-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 29 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

