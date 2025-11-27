Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что очередные переговоры с американской делегацией о мирном плане состоятся до конца недели.

По данным СМИ, в Киев снова приедет министр армии США Дэниел Дрисколл, который уже посещал столицу на прошлой неделе. А на следующей неделе спецпередставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретится с Владимиром Путиным в Москве.

Как мы уже писали, на прошлой неделе Трамп передал через Дрисколла Зеленскому мирный план, со многими пунктами которого Киев не согласился. После этого украинская и американская делегации на встрече в Женеве внесли в него изменения и сократили с 28 до 19 пунктов. А наиболее спорные вопросы, включая вывод ВСУ из Донбасса, отложили до личной встречи Трампа и Зеленского.

Однако Трамп во вторник заявил, что будет встречаться с Зеленским и Путиным только после того, как обе страны согласуют общие позиции по мирному соглашению. После этого и стало известно о том, что Дрисколл на этой неделе поедет в Киев, а Уиткофф на следующей неделе - в Москву.

По одной из версий, Дрисколл будет вновь убеждать украинские власти пойти на ключевые уступки с Донбассом, НАТО и ограничением армии, чтобы затем, включив эти нормы, повезти на следующей неделе обновлённый мирный план в Москву.

На данный момент Киев не давал своего согласия на эти пункты.

Мы подробно анализировали, что сейчас происходит с мирным планом США для Украины.