Президент РФ Владимир Путин рассказал подробности о мирном плане США для Украины и ходе его обсуждения.

Об этом он сказал во время пресс-подхода по итогам своего визита в Киргизию.

По словам главы Кремля, мирный план из 28 пунктов разделен на четыре части.

"После переговоров в Женеве Украины и США, они между собой решили, что все эти 28 пунктов надо разделить на четыре составляющие. Нам все это было передано. В целом мы согласны, что план Трампа из 28 пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей", - сказал президент РФ.

Он считает, что выполнение мирного плана из 28 пунктов "может привести к какой-то нормализации" и создать условия для двухсторонних и многосторонних контактов. Но "пока говорить об этом рано", добавил он.

Касательно территориальных уступок Киева он заявил, что если украинские войска уйдут из "занимаемых территорий", тогда Россия прекратит боевые действия, а если не уйдут, добьется своих целей военным путем.

Путин сообщил, что пока "проекта мирного договора не было, был набор вопросов, которые предлагалось обсудить".

"Мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, где-то нам точно нужно садиться и обсуждать каждый пункт", - отметил он.

К тому же, как он полагает, "подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы". Договориться с Украиной "сейчас невозможно юридически", добавил он.

"Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны, основными международными игроками. Одно дело, территории находятся под российским суверенитетом и в случае нарушения договоренностей это будет нападение на РФ со всеми вытекающими ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Поэтому нам нужно признание, но не от Украины сегодня", - заявил Путин.

Он сказал, что Украина должна провести референдум по территориальным вопросам.

При этом политик уверен, что "в будущем мы сможем договориться с Украиной" и что в Украине "довольно много здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией".

Путин коснулся ситуации на фронте. Он отметил, что войска РФ способны захватить всю Донецкую область, а ВСУ "могут потерять боеспособность".

"А дальше что? Дальше Комсомольск, а севернее Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске уже идут боевые действия", - заявил Путин.

(Отметим, что самый ближний к линии фронта город, который носил название Комсомольск, находится в Полтавской области. Сейчас он переименован в Горишние Плавни. Не исключено, что Путин оговорился и имел в виду Константиновку. Бои в этом городе подтверждал Deep State.)

Также президент России сообщил, что армия РФ почти захватила Волчанск в Харьковской области, подошла на 1,5-2 км к Гуляйполю и "пойдет дальше".

"Те, кто на Западе понимает, к чему может привести ситуация на земле, требуют от Киева некоторых уступок. Вооружённые силы Украины могут потерять боеспособность. Сворачивание фронта неизбежно", - спрогнозировал Путин.

По теме переговоров США он назвал одним из ключевых моментов международное признание суверенитета России над захваченными территориями Украины. Также он подтвердил, что американская делегация должна приехать на следующей неделе в Москву.

Отдельно глава Кремля высказал мнение о сливе записей переговоров Стивена Уиткоффа с россиянами. Он уверен, что Уиткоффа атакуют и желают продолжения боевых действий силы на Западе, которые хотят "вместе с украинским истеблишментом продолжать воровать деньги и воевать до последнего украинца".

"Мы к этому готовы", - заверил он.

Он затронул и тему встречи сотрудников спецслужб Украины и РФ в Абу-Даби. По его заявлению, она состоялась по инициативе Киева.

"На нее пришел и представитель США. Для нас это было неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов. Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена", - сказал Путин.

Кроме того, президент РФ заверил, что Россия готова зафиксировать на бумаге, что у нее нет агрессивных планов в отношении Европы, что было указано в одном из пунктов мирного плана. По его словам, о "риске нападения России на Европу говорят жулики".

Еще он признался, что для него стали неожиданностью американские санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Это в связи с чем? Я даже не понял, а что происходит-то. Встретились на Аляске, а потом - бум: при полном здоровье зарождающихся отношений санкции, которые безусловно разрушают наши отношения. Для нас непонятно, что же это за знак такой", - заявил Путин.

Также во время общения с прессой он назвал чушью слухи об опале главы МИД РФ Сергея Лаврова (недавно СМИ обратили внимание на то, что в ноябре министр отсутствовал на заседании Совбеза РФ и не возглавил делегацию России на саммите G20; журналисты предположили, что чиновник оказался в немилости у Путина из-за срыва встречи с Дональдом Трампом).

"Он готовится к встрече с американскими партнерами, у него свой график", - сказал российский президент.

Напомним, на днях Путин уже говорил, что считает план США потенциальной основой для мирного урегулирования.