В администрации президента США Дональда Трампа считают, что глава Кремля Владимир Путин отвергнет мирный план после изменений, сделанных в Женеве.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

"Некоторые представители администрации Трампа полагают, что изменения в мирном соглашении, выработанные по итогам встреч американских и украинских переговорщиков в Женеве, могут привести к тому, что президент России Владимир Путин сразу же его отвергнет", – говорится в публикации.

Напомним, Путин давал понять, что не примет европейских и украинских правок в мирный план США.

Ранее украинские издания со ссылкой на источники писали, что в отредактированном проекте мирного плана США для Украины были убраны слова об "ограничении" численности украинской армии на уровне 600 тысяч – вместо этого там говорится о том, что численность украинской армии "будет оставаться" на определенном уровне.

Будет ли заключен мир в Украине по плану Трампа, мы разбирали в отдельном материале.

