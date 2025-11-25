В отредактированном проекте мирного плана США для Украины были убраны слова об "ограничении" численности украинской армии на уровне 600 тысяч – вместо этого там говорится о том, что численность украинской армии "будет оставаться" на определенном уровне.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник.

По его словам, измененная формулировка кардинально отличается от предыдущей и не предусматривает ограничения армии.

"Слова об "ограничивается на уровне 600 тысяч" были в принципе убраны. Вместо них есть слово "остается" и далее предложение в измененной редакции. И слово "остается" не имеет ничего общего со словом "ограничивается", – пояснил источник.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина согласилась на ограничение армии до 800 тысяч человек, что по сути означает оставление нынешнего количества военных.

Отметим, что США этого официально не подтверждали (также как и другие корректировки плана, о которых в последние дни пишут СМИ).

Также неизвестно, согласится ли на данную норму Россия.

По данным СМИ, этот план был передан вчера или сегодня российским представителям на их встрече с американцами в Абу-Даби.

