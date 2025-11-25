Украина согласилась принять мирный план США, но еще нужно согласовать некоторые детали условий окончания войны.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на слова американского чиновника.

Источник сообщил изданию, что украинская делегация находится сегодня в Абу-Даби (ОА), где министр армии США Дэниел Дрисколл обсуждает с РФ обновлённую версию плана после переговоров в Женеве.

"Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение. Мы сохраняем большой оптимизм. Министр Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Всё движется быстро", - сказал чиновник.

При этом он добавил, что президент РФ Владимир Путин уверен, что захватит всю Донецкую область либо путём переговоров, либо на поле боя. Американцы считают, что Путин прав, о чем сообщили делегации из Украины в Женеве.

Тем временем газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, написала, что Украина согласилась на ограничение армии до 800 тысяч человек, хотя в первоначальной версии мирного плана речь шла о сокращении до 600 тысяч.

Нерешенными остаются несколько вопросов, среди которых уступка территорий и гарантии безопасности США. Их должны обсудить лично Трамп и Зеленский.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ещё не получила уточненный мирный план.

Ранее Путин говорил, что план для Украины, предложенный США, "может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".

