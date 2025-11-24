Из мирного плана президента США Дональда Трампа в ходе переговоров убрали пункт об использовании замороженных российских активов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на "осведомленные источники".

По информации издания, в первоначальной версии плана предполагалось выделение около $100 млрд в Фонд восстановления Украины, откуда половину дохода получали бы США, а остальных средств - на американо-российские проекты.

В целом первоначальный план был сокращен до более ограниченного списка ключевых пунктов для скорейшего прекращения огня, а другие пункты решили рассматривать в будущем в отдельных документах.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Брусило заявил, что переговоры все еще продолжатся в ближайшие дни.

"Когда все вопросы будут решены, а некоторые из них пока остаются нераскрытыми, например, территориальные, тогда президенты выйдут на связь, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовят почву для встречи, на которой они смогут окончательно доработать эту идею", — сказал Брусило.

Отметим, что в этой публикации, также как и в других аналогичных, не указывается, с какой стороны (украинской или американской) "осведомленные источники" рассказывают изданиям об изменениях и сокращениях в плане Трампа.

Публично о том, что план сильно изменен, заявили только представители делегации Украины. Американцы этого пока не подтверждали.

Ранее СМИ также писали, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече обсудят вывод ВСУ из Донбасса и перспективу НАТО.