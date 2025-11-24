В Сети появился текст совместного заявления представителей Украины и США после вчерашней встречи в Женеве, посвященной мирному плану для Украины.

Его опубликовал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

Приводим заявление полностью.

"23 ноября 2025 года представители Соединённых Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения. Переговоры были конструктивными, сосредоточенными и исполненными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и длительного мира.

Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении чётких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновлённый и доработанный рамочный документ о мире.

Украинская делегация ещё раз выразила благодарность Соединённым Штатам и, в частности, лично президенту Дональду Трампу за непоколебимую приверженность и неустанные усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней. Украина и Соединённые Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями. Они также будут поддерживать тесный контакт с европейскими партнёрами в ходе дальнейшего продвижения процесса.

Окончательные решения относительно этого рамочного документа будут приниматься президентами Украины и Соединённых Штатов. Обе стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу ради достижения мира, который обеспечит Украине безопасность, стабильность и восстановление", - сказано в заявлении.

Между тем украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Украина и США в Женеве не смогли договориться по поводу вывода ВСУ из Донбасса и стремления Киева в НАТО. По словам источников, эти вопросы вынесены на уровень переговоров президентов Зеленского и Трампа, которые могут состояться на этой или следующей неделе.

Вывод украинских войск из Донбасса, которого требует мирный план, стал "одним из самых спорных моментов", добавил источник. При этом "удалось откорректировать спорные пункты относительно численности ВСУ, Запорожской АЭС, обмена пленными и возвращения осуждённых", написал "РБК-Украина".

Тем временем госсекретарь Марко Рубио уже покинул Швейцарию и возвращается в Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепа. По данным канала, пока не ясно, уехали ли из Женевы другие американские официальные лица (помимо госсекретаря на встрече с американской стороны присутствовали спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич и зять Трампа Джаред Кушнер).

Вчера Зеленский комментировал ход переговоров Украины и США в Женеве.

Напомним, СМИ пишут, что к документу, называемому планом Трампа, президент США не имеет отношения: по их данным, его разрабатывали Уиткофф и Кирилл Дмитриев.