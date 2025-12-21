Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что активно призывает к скорейшему миру потому, что не хочет "падения Украины".

Об этом политик заявил в своей речи на антивоенном митинге в Будапеште, часть которой опубликована на его странице в социальной сети X.

По его словам, распад Украины стал бы катастрофой для Венгрии, поскольку стабильность соседней страны крайне важна для Будапешта, и призвал всех, кто поддерживает Киев, прилагать усилия для достижения мира.

"Падение Украины будет серьезной проблемой для Венгрии. Так что в интересах Венгрии предотвращение этого. Война не укрепляет Украину, она разрушает её", - заявил Орбан.

Он отметил, что Венгрия оказывает большую поддержку Украине - 44% всего импорта электричества и 58% всего импорта газа поступают в Украину из Венгрии.

Орбан подчеркнул, что именно мир является единственным фактором, способным укрепить Украину, и стремиться к нему необходимо уже сейчас.

На этом же мероприятии премьер-министр Венгрии сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом, комментируя политику современного Евросоюза по отношению к России.

Ранее он участвовал в перепалке в соцсетях по поводу замороженных активов РФ.