Кредит раздора. Политики Украины и Венгрии устроили перепалку в социальных сетях
Несколько дней идет обмен обвинениями между украинским и венгерским руководством.
Перепалка прошла в социальной сети Х.
Премьер-министр Венгрии опубликовал первый пост о замороженных активах РФ.
"Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство средь бела дня, брюссельцы предпринимают шаги по захвату замороженных российских активов – это объявление войны. Тем временем они требуют еще 135 миллиардов евро от государств-членов для разжигания конфликта. Венгрия не собирается участвовать в этой извращенной брюссельской схеме. Нам нужен мир, а не эскалация!" – написал Орбан в воскресенье (еще до провала идеи репарационного кредита).
Затем на публикацию отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.
"Самый ценный замороженный актив России в Европе", – прокомментировал этот пост Сибига уже в понедельник.
Сегодня же Сибиге ответил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Позвольте напомнить вам, что 58% вашего импорта газа и 44% импорта электроэнергии приходится на Венгрию. Вам следовало бы быть немного скромнее. Я уже много раз говорил вам об этом, поэтому позвольте повторить: ваша война с Россией – это не наша война. И мы не готовы ставить под угрозу безопасность венгерского народа", – написал Сийярто.
Напомним, страны Европейского Союза не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов для выделения Украине "репарационного кредита", но решили сами выделить ей кредит в размере 90 миллиард евро на 2026–2027 годы.
О том, что означает провал репарационного кредита для Украины для войны и мира мы писали в отдельном материале.