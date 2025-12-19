Несколько дней идет обмен обвинениями между украинским и венгерским руководством.

Перепалка прошла в социальной сети Х.

Премьер-министр Венгрии опубликовал первый пост о замороженных активах РФ.

"Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство средь бела дня, брюссельцы предпринимают шаги по захвату замороженных российских активов – это объявление войны. Тем временем они требуют еще 135 миллиардов евро от государств-членов для разжигания конфликта. Венгрия не собирается участвовать в этой извращенной брюссельской схеме. Нам нужен мир, а не эскалация!" – написал Орбан в воскресенье (еще до провала идеи репарационного кредита).

Затем на публикацию отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Самый ценный замороженный актив России в Европе", – прокомментировал этот пост Сибига уже в понедельник.

Сегодня же Сибиге ответил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Позвольте напомнить вам, что 58% вашего импорта газа и 44% импорта электроэнергии приходится на Венгрию. Вам следовало бы быть немного скромнее. Я уже много раз говорил вам об этом, поэтому позвольте повторить: ваша война с Россией – это не наша война. И мы не готовы ставить под угрозу безопасность венгерского народа", – написал Сийярто.

Напомним, страны Европейского Союза не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов для выделения Украине "репарационного кредита", но решили сами выделить ей кредит в размере 90 миллиард евро на 2026–2027 годы.

О том, что означает провал репарационного кредита для Украины для войны и мира мы писали в отдельном материале.