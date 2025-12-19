Европейский Союз в будущем может погасить долг по кредиту для Украины в размере 90 миллиардов евро за счёт замороженных российских активов.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в Брюсселе.

"Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, пока Россия не выплатит репарации Украине. Если Россия этого не сделает, мы - в полном соответствии с международным правом - используем замороженные российские активы для возврата кредита", - заявил Мерц.

На вопрос о том, когда Киеву будет предоставлен кредит, он предположил, что это произойдёт "позднее, во второй половине января".

Напомним, страны Европейского Союза договорились предоставить Украине кредит в размере 90 миллиард евро на 2026–2027 годы за счёт собственных заимствований, поскольку о конфискации российских активов договориться не удалось. Против конфискации выступила Бельгия и несколько других стран. Поэтому, чтобы Мерц мог реализовать озвученное намерение, ему потребуется переубедить противников репарационного кредита, чего пока сделать не удалось. Давить на противников использования российских активов Брюсселю не удалось даже с помощью угроз игнорировать интересы их стран.