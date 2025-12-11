Европейский союз угрожает премьер-министру Бельгии Барту де Веверу отстранить его от дел и игнорировать, как главу венгерского правительства Виктора Орбана, если он не согласится на конфискацию замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Послание Бельгии заключается в том, что если она не присоединится к переговорам, её дипломаты, министры и лидеры потеряют свой голос за столом переговоров ЕС. Мнение де Вевера о предложениях ЕС запрашивать не будут. На его телефонные звонки не будут отвечать. Чиновники отложат в сторону пожелания и опасения Бельгии, связанные с долгосрочным бюджетом ЕС на 2028–2034 годы, что создаст правительству серьезные проблемы, особенно когда переговоры вступят в решающую заключительную фазу через 18 месяцев", - говорится в статье.

Решающая встреча, посвящённая репарационному кредиту, состоится уже через неделю. Послы встретятся трижды на неделе: в среду, пятницу и воскресенье. По словам дипломатов, послы ЕС будут стремиться решить запросы Бельгии, но "шансы на успех выглядят весьма высокими".

Еврокомиссия уже предложила "план Б": совместный долг, обеспеченный бюджетом ЕС на следующие семь лет. Венгрия его отклонила, а в этом вопросе необходимо единогласие. Поэтому Еврокомиссия готовит и "план С", по которому некоторым странам придётся использовать собственные финансовые ресурсы, чтобы поддержать Украину. Наиболее вероятными участниками плана считаются Германия, страны Северной Европы и Балтии. Однако в этом случае ЕС рискует серьезно расколоться, если отдельные страны будут нести финансовое бремя поддержки Украины в одиночку.

Есть и альтернативный вариант: принять план репарационных займов квалифицированным большинством голосов, игнорируя возражения Бельгии. Но дипломаты говорят, что этот вариант всерьез не рассматривают.

Украина столкнется с бюджетным дефицитом в следующем году в размере 71,7 миллиарда евро и будет вынуждена начать сокращать государственные расходы с апреля, если не сможет получить необходимые средства.

Пока Бельгия отказывалась выдавать активы, которые хранятся в Euroclear, выдвигая свои требования о совместной юридической ответственности.