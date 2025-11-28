Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация активов РФ и кредитование за их счёт Украины заблокирует мирное соглашение об Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо де Вевера к главе Еврокомисии Урсуле фон дер Ляйен.

"Поспешное продвижение вперед предлагаемой схемы репарационного кредитования повлечет за собой в качестве сопутствующего ущерба то, что мы как ЕС фактически воспрепятствуем достижению окончательного мирного соглашения. В весьма вероятном случае, если Россия в конечном итоге официально не окажется проигравшей стороной, она, как показала история в других случаях, будет законно требовать возврата своих суверенных активов", — написал де Вевер.

Он добавил, что ЕС должен решить, сохранить замороженные активы до конца войны для поддержки восстановления либо использовать их сейчас для финансирования военных нужд Украины, а совмещать оба варианта невозможно.



По словам политика, он согласится на такой кредит только в том случае, если правительства пойдут на немедленную выплату всей суммы, когда Россия вернет себе активы.

Кроме того, вместо репарационного кредита бельгийский премьер предложил выпустить совместный долг на сумму 45 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 году. Эта идея непопулярна среди большинства правительств ЕС, поскольку она предполагает использование средств налогоплательщиков, отмечает Politico.

Письмо бельгийского премьера "разрушило надежды ЕС на прорыв в мобилизации активов", резюмировало издание.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз не добился прогресса в изъятии замороженных российских активов.

Между тем Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала о новой кредитной программе, но это соглашение тоже зависит от выделения репарационного кредита Евросоюзом.