Несмотря на ведущиеся переговоры, Евросоюз не достиг прогресса в изъятии замороженных российских активов.

Об этом пишет Politico со ссылкой на несколько источников.

По данным собеседников, переговоры в Еврокомиссии и между правительствами стран ЕС, прежде всего Бельгии, усилились, однако прорыва нет.

Обсуждается вариант сочетать замороженные средства с совместными облигациями ЕС или прямыми взносами стран, но часть дипломатов опасается, что сама концепция займа для Украины под эти активы может рухнуть, если в итоговом мирном плане появится ссылка на их использование.

Также европейцы против заложенной в план американского президента Дональда Трампа идеи инвестировать российские средства в Украину, но при этом делить прибыль с США.

Европейцы также опасаются, что после возможной отмены санкций фонд Euroclear, владеющий активами РФ, может быть вынужден вернуть деньги России, что создаст риск, что расходы лягут на европейских налогоплательщиков.

Напомним, ранее газета Politico писала, что мирный план Трампа угрожает "репарационному кредиту" ЕС для Украины.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что из плана Трампа на переговорах убрали пункт об использовании замороженных активов РФ.