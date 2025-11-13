В ЕС снова не договорились о выдаче репарационного кредита Украине под залог замороженных активов РФ
Министры финансов стран Европейского Союза снова не договорились о выдаче репарационного кредита Украине под залог замороженных российских активов.
Об этом сообщил министр экономики Дании Стефани Лосе.
Напомним, что ранее решение блокировала Бельгия - основной держатель активов. Также против выступают Словакия и Венгрия.
По данным западных СМИ, без этого решения Украина рискует остаться без денег в феврале.
премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что война в Украине продлится еще минимум два года, если Евросоюз одобрит выделение Киеву репарационного кредита за счет замороженных российских активов.
В октябре мы писали, что что между Бельгией и ЕС растёт напряжённость по этому вопросу. Отмечалось, что Брюссель требует разделить возможную юридическую ответственность за отчуждение госактивов РФ между всеми странами Евросоюза.
Ожидается, что к апрелю следующего года Евросоюз намерен согласовать механизм выделения Украине 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.
