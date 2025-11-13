Министры финансов стран Европейского Союза снова не договорились о выдаче репарационного кредита Украине под залог замороженных российских активов.

Об этом сообщил министр экономики Дании Стефани Лосе.

Напомним, что ранее решение блокировала Бельгия - основной держатель активов. Также против выступают Словакия и Венгрия.

По данным западных СМИ, без этого решения Украина рискует остаться без денег в феврале.

премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что война в Украине продлится еще минимум два года, если Евросоюз одобрит выделение Киеву репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

В октябре мы писали, что что между Бельгией и ЕС растёт напряжённость по этому вопросу. Отмечалось, что Брюссель требует разделить возможную юридическую ответственность за отчуждение госактивов РФ между всеми странами Евросоюза.

Ожидается, что к апрелю следующего года Евросоюз намерен согласовать механизм выделения Украине 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Что означает не согласование репарационного кредита Украине мы писали в отдельном материале.